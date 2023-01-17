В Челябинске контрактника осудили за побег из части

Военный отправится в колонию общего режима

Челябинский гарнизонный военный суд вынес приговор рядовому за самовольное оставление части (часть 5 статьи 337 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что рядовой покинул место службы в Чебаркуле 19 мая прошлого года. 21 сентября 2022 года была объявлена частичная мобилизация, однако обвиняемый не вернулся в воинскую часть. Позже его задержали в Копейске и доставили в военную комендатуру.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили в пресс-службе суда.

Виновного заключили под стражу в зале суда.

Как ранее сообщал наш сайт, Челябинский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему, уклонившемуся от мобилизации.