В Челябинске контрактник получил срок за неявку на службу

Мужчину отправили в колонию общего режима

Челябинский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему, уклонившемуся от мобилизации, сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что виновный покинул место службы в Челябинске 22 августа. 21 сентября он не принял мер для возвращения в часть, зная об объявлении частичной мобилизации.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 337 УК РФ («Самовольное оставление части или места службы, совершенное военнослужащим, проходящим военную службу по контракту»).

«Назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 15 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе суда.

Виновного заключили под стражу. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.