В Челябинске контрактник похитил имущества Минобороны на 52 млн рублей

Подмены и махинации он совершал в течение пяти лет

Военнослужащий по контракту в Челябинске пять лет, с января 2019 по январь 2024 года, похищал авиационно-техническое имущество, вверенное ему как материально-ответственному лицу. Похищенное оценивается более чем в 52 миллиона рублей, сообщает пресс-служба Челябинского гарнизонного военного суда.

Преступления осужденный совершал не один: он заранее нашел соучастника, с которым они создали устойчивую ОПГ, в которой военнослужащий взял на себя планирование совершения конкретных преступлений, координацию действий, поддерживание постоянной связи и обмен информации с товарищем.

«Соучастник осуществлял поиск лиц, желающих купить авиационно-техническое имущество, продавал и получал деньги. Военнослужащий как руководитель ОПГ заметал следы — например, подменял похищенное имущество на более старое, а также распределял прибыль», — рассказали в суде.

В дальнейшем часть имущества была обнаружена и изъята, ущерб от махинаций военнослужащий возместил добровольно, а в суде согласился с предъявленным обвинением в полном объеме. Челябинский гарнизонный военный суд признал мужчину виновным по части 4 статьи 160 УК РФ (хищение с использованием служебного положения). Ему назначено наказание в виде 2 лет колонии общего режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.