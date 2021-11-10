В Челябинске конкурсному управляющему завода вынесли приговор за коммерческий подкуп

Обвиняемый передавал в аренду залоговое имущество предприятия

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор конкурсному управляющему АО «УралТрубМаш» за коммерческий подкуп. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщили в региональной прокуратуре.

Судом установлено, что виновный в период с 2019 по 2020 год получил 150 тысяч рублей от представителя коммерческих организаций за передачу в аренду имущества завода «УралТрубМаш», которое было обременено залогом. Факт передачи подсудимый скрыл от кредиторов. В отношении конкурсного управляющего было возбуждено уголовное дело по пунктам «в», «г» части 7 статьи 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»).

«Приговором суда виновному назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года, с лишением права заниматься профессиональной деятельностью, регулируемой Федеральным законом „О несостоятельности (банкротстве)“, на срок 2 года», — сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Приговор в законную силу не вступил.



