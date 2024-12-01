В Челябинске конфликт между двумя подростками закончился поножовщиной

Пострадавший в больнице

Поздно вечером 30 ноября в Челябинске на Комсомольском проспекте между двумя подростками завязался конфликт, в результате которого один из парней ранил другого ножом. Пострадавший в больнице, нападавший задержан и доставлен в отдел полиции, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Конфликт произошел между 16-летним и 17-летним незнакомыми ранее парнями. В какой-то момент словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой 17-летний подросток ранил оппонента ножом.

Пострадавшего отвезли в больницу, он проходит лечение. Уголовное дело будет возбуждено после заключения медиков о степени причиненного здоровью вреда. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.