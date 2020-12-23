В Челябинске конфисковали елки на нелегальных базарах

Сотрудники полиции проводят рейды

В Челябинске у продавцов, торгующих елками в неустановленных местах, конфискуют товар. Очередные незаконные точки выявили в Ленинском районе города.

«Сотрудники администрации района совместно с отделом полиции „Ленинский“ изъяли из оборота хвойные деревья у лиц, торгующих на нелегальных точках по адресам: ул. Дзержинского, 5, ул. Гагарина, 30. На нарушителей составлены протоколы», — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Напомним, с 15 декабря в Челябинске открылись елочные базары. Легальных точек, где можно приобрести новогоднее дерево, — 72.