В Челябинске компанию депутата Армана Аракеляна оштрафовали на 1 млн рублей

Самого бизнесмена судят по обвинению в даче взятки

Мировой судья по постановлению прокурора Челябинской области привлек к административной ответственности крупнейшего дорожного подрядчика региона ООО «Дорстройгрупп», сообщила Первому областному информагентству старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Установлено, что директор компании Арман Аракелян передал должностным лицам филиала ФКУ «Росдортехнология» в Екатеринбурге два ноутбука стоимостью 185 тысяч рублей за принятие невыполненных работ по государственным контрактам по ремонту и реконструкции автомобильных дорог.

«Предприятие привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ („Незаконное вознаграждение от имени юридического лица“). Назначено наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей», — рассказали в прокуратуре.

14 апреля в Центральном районном суде Челябинска состоялось первое судебное заседание по делу о даче взятки. На скамье подсудимых — депутат Законодательного собрания региона от КПРФ, бизнесмен Арман Аракелян. Его обвиняют по пунктам «а», «б» части 4 статьи 291 УК РФ («Дача взятки»), и дело связано с контрактами на ремонт дорог.

По этому делу проходят еще четверо участников, идет расследование по факту получения взяток (статья 290 УК РФ).