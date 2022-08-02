Мировой судья по постановлению прокурора Челябинской области привлек к административной ответственности крупнейшего дорожного подрядчика региона ООО «Дорстройгрупп», сообщила Первому областному информагентству старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.
Установлено, что директор компании Арман Аракелян передал должностным лицам филиала ФКУ «Росдортехнология» в Екатеринбурге два ноутбука стоимостью 185 тысяч рублей за принятие невыполненных работ по государственным контрактам по ремонту и реконструкции автомобильных дорог.
«Предприятие привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ („Незаконное вознаграждение от имени юридического лица“). Назначено наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей», — рассказали в прокуратуре.
14 апреля в Центральном районном суде Челябинска состоялось первое судебное заседание по делу о даче взятки. На скамье подсудимых — депутат Законодательного собрания региона от КПРФ, бизнесмен Арман Аракелян. Его обвиняют по пунктам «а», «б» части 4 статьи 291 УК РФ («Дача взятки»), и дело связано с контрактами на ремонт дорог.
По этому делу проходят еще четверо участников, идет расследование по факту получения взяток (статья 290 УК РФ).