В Челябинске хакера осудили за взлом и продажу информации из личных кабинетов россиян

Мужчине назначили условное наказание

В Челябинске Курчатовский районный суд вынес приговор местному жителю, который взламывал личные кабинеты пользователей на различных ресурсах, в том числе в банковских приложениях, и продавал полученную информацию. Его приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно, сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Челябинской области.

Сотрудники ФСБ установили, что молодой человек использовал программу, предназначенную для копирования, блокирования и уничтожения информации. С ее помощью он взламывал личные кабинеты россиян на разных сайтах, копировал информацию, уничтожал ее на ресурсе, а затем продавал в мессенджере за большие деньги: осужденный требовал от 400 до 2000 долларов в виде криптовалюты.

Мужчину обвинили в неправомерном доступе к компьютерной информации (часть 1 статьи 272 УК РФ) и использовании вредоносных программ (часть 2 статьи 273 УК РФ). Ему назначили наказание в виде лишения свободы условно на срок 1,5 года с таким же испытательным сроком.