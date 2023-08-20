В Челябинске каршеринговый автомобиль врезался в столб и загорелся

Машиной управлял нетрезвый парень

В Ленинском районе Челябинска нетрезвый молодой человек арендовал автомобиль и устроил ДТП, уходя от погони полицейских. От удара машина загорелась, водителя и его пассажиров из авто эвакуировали следовавшие за ними правоохранители, рассказали в пресс-службе городской ГИБДД.

Инцидент произошел в ночное время в районе автодороги «Меридиан». Полицейские заметили автомобиль «Лифан» с раскраской кузова каршеринговой компании, водитель которого ехал на высокой скорости. Правоохранители потребовали остановиться, однако автомобилист проигнорировал требование и продолжил движение. Полицейские, включив сирену, последовали за ним.

Поворачивая на улицу Гончаренко, водитель «Лифана» не справился с управлением и врезался в электроопору. От удара загорелся капот машины. Подоспевшие полицейские помогли эвакуироваться 23-летнему автомобилисту и его пассажирам — парню и двум девушкам.

«При выяснении обстоятельств было установлено, что водитель накануне распивал алкогольные напитки в компании знакомых, после чего решил прокатиться по ночному городу, арендовав автомобиль у каршеринговой компании. Медицинское освидетельствование водителя показало значительное превышение допустимых норм в выдыхаемом воздухе»,— уточнили в ведомстве.

В его отношении составили административный протокол по статье 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»).