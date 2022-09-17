В Челябинске КАМАЗ протаранил новый трамвай

Из-за аварии заблокированы пути на Свердловском тракте

В Челябинске возле дома №7 на Свердловском тракте грузовик въехал в стоящий трамвай, сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения челябинской ГИБДД. Пути заблокированы, поэтому движение между трамвайным и троллейбусным депо остановлено.

58-летний водитель КАМАЗа протаранил металлическое дорожное ограждение, после чего въехал в стоящий на рельсах трамвай — один из тех, что прибыли в город только летом этого года.





Пострадавших нет. Сейчас эвакуируют КАМАЗ для освобождения путей, в ближайшее время движение трамваев восстановят.