В Челябинске возле дома №7 на Свердловском тракте грузовик въехал в стоящий трамвай, сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения челябинской ГИБДД. Пути заблокированы, поэтому движение между трамвайным и троллейбусным депо остановлено.
58-летний водитель КАМАЗа протаранил металлическое дорожное ограждение, после чего въехал в стоящий на рельсах трамвай — один из тех, что прибыли в город только летом этого года.
Пострадавших нет. Сейчас эвакуируют КАМАЗ для освобождения путей, в ближайшее время движение трамваев восстановят.