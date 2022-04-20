В Челябинске к ТК «Радуга» стянулись пожарные машины

В МЧС объяснили, что произошло в торговом комплексе

Около десяти утра 20 апреля в Челябинске к торговому комплексу «Радуга» на Российской, 194 подъехали несколько пожарных машин и автомобилей ГИБДД, сообщает журналист ИА «Первое областное». В пресс-службе ГУ МЧС уточнили, что никаких происшествий на данном адресе не зарегистрировано.

«Сейчас там проходят учения, это плановое мероприятие. Все подробности сообщим позже»,— ответили в ведомстве.

В начале апреля из ТРК «Куба» эвакуировали около 80 человек из-за возгорания в одном из помещений. Позже выяснилось, что пожар произошел в складском помещении.