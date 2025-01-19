В Челябинске изъяли партию паленого алкоголя на 4 млн рублей

Предприниматель, подозреваемый в обороте спиртного, задержан

В Ленинском районе Челябинска полицейские задержали 40-летнего мужчину, который хранил и продавал немаркированный алкоголь. Всего у него обнаружили и изъяли порядка 12 тысяч бутылок на сумму около 4 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Бутылки с паленым алкоголем предприниматель хранил в трех арендованных гаражах, а также на складе. В момент задержания коробки с контрафактным товаром правоохранители обнаружили и в принадлежащем ему автомобиле Газель: мужчина привез товар для продажи, что и зафиксировали полицейские.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о хранении и сбыте алкогольной продукции в особо крупном размере (часть 6 статьи 171.1 УК РФ). Ему грозит до шести лет тюрьмы и штраф в размере до миллиона рублей.