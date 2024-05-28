В Челябинске изъяли немаркированных сигарет на 3 млн рублей

Запрещенную продукцию хранили в двух гаражах

В Челябинске полицейские пресекли канал поставок немаркированных сигарет. Всего изъято 25 тысяч 480 пачек запрещенной продукции стоимостью более трех миллионов рублей, сообщает ГУ МВД по региону.

«Полицейские установили, что 36‑летний местный житель заказывал сигареты и через логистическую компанию доставлял в город для продажи. Задержанный хранил табачную продукцию в двух гаражных боксах на территории Металлургического района», — рассказали в ведомстве.

Сигареты направлены на экспертизу, после чего будет принято процессуальное решение по части 6 статьи 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ).