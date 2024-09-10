В Челябинске изъяли немаркированных сигарет на 10 млн рублей

«Улов» полицейских составил более 80 тысяч пачек

В Челябинской области пресечен крупный канал поставок немаркированной табачной продукции. У жителя Сосновского района изъято более 80 тысяч пачек сигарет без акцизных марок, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

«Паленка» хранилась в двух арендованных гаражных боксах в Советском районе Челябинска, а затем продавалась через рынки и торговые павильоны. Стоимость изъятого — 10,3 миллиона рублей.

В отношении 49-летнего задержанного возбуждено и расследовано уголовное дело. Материалы с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.