В Ленинском районе Челябинска накрыли склад незаконного алкоголя. Из незаконного оборота изъято более 17 тысяч литров пива, сообщили в Межрегиональном управлении Росалкогольтабакконтроля по УрФО.
Десятки кег и сотни бутылок с контрафактным пивом обнаружены в Ленинском районе в ходе осмотра помещений по улице Енисейской.
«Продукция не была зарегистрирована в ЕГАИС, по некоторым наименованиям алкогольной продукции отсутствовала обязательная маркировка, а также у владельцев не было товаросопроводительных документов на продукцию», — рассказали в ведомстве.
Продукция изъята сотрудниками полиции.