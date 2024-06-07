В Челябинске изъяли более 17 тыс. литров контрафактного пива

Десятки кег и сотни бутылок обнаружены в Ленинском районе

В Ленинском районе Челябинска накрыли склад незаконного алкоголя. Из незаконного оборота изъято более 17 тысяч литров пива, сообщили в Межрегиональном управлении Росалкогольтабакконтроля по УрФО.

Десятки кег и сотни бутылок с контрафактным пивом обнаружены в Ленинском районе в ходе осмотра помещений по улице Енисейской.

«Продукция не была зарегистрирована в ЕГАИС, по некоторым наименованиям алкогольной продукции отсутствовала обязательная маркировка, а также у владельцев не было товаросопроводительных документов на продукцию», — рассказали в ведомстве.

Продукция изъята сотрудниками полиции.