В Челябинске изъяли более 11 тысяч литров нелегального пива

У продукции не было сопроводительных документов

Сотрудники Межрегионального управления Росалкогольтабакконтроля по Уральскому федеральному округу совместно с полицейскими обнаружили в одном из помещений в Челябинске более 11 тысяч литров пива неизвестного происхождения. Продукция изъята, сообщили в пресс-службе управления.

Нелегальный товар был обнаружен в одном из цехов, расположенных на Троицком тракте. В ходе проверки выяснилось, что у продукции отсутствуют сопроводительные документы, а также информации о ней нет в ЕГАИС.

В результате проверки полицейские и сотрудники Росалкогольтабакконтроля изъяли более 11,3 тысячи литров пива.