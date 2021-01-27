В Челябинске изъяли 70 тысяч бутылок контрафактного алкоголя

Склад находился на рынке

В Челябинске на одном из рынков полицейские и сотрудники ФСБ изъяли около 70 тысяч бутылок немаркированной алкогольной продукции, которую собирались реализовать.

Задержаны два подозреваемых — мужчины 61 и 47 лет.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 УК РФ („Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации“)», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

За совершение преступления задержанным может грозить до шести лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.