В Челябинске изъяли 12 кг синтетического наркотика

Контрабандой «запрещенки» занимались две местные жительницы

В Челябинской области задержаны две участницы межрегиональной организованной преступной группы, специализирующейся на поставках синтетических наркотических средств в особо крупных размерах; из незаконного оборота изъято более 12 кг мефедрона, сообщает пресс-служба УФСБ по Челябинской области.

Две женщины, 36 и 38 лет, были задержаны с поличным при извлечении оптовой партии наркотика из тайника. В дальнейшем наркодилерши планировали продавать «синтетику» бесконтактным способом через интернет-магазин.

Следственным органом регионального управления ФСБ в отношении челябинок возбуждено уголовное дело о покушении на незаконные сбыт и хранение наркотических средств в особо крупном размере. Максимальная санкция данной статьи — пожизненное лишение свободы.