В Челябинске изготовитель мебели взял предоплату с клиентов, не выполнил заказы и скрылся с деньгами

Пострадавшие обратились в полицию

Житель Челябинска Михаил Тетенькин, который позиционировал себя как изготовителя мебели на заказ и размещал объявления о своих услугах на различных сайтах, получил предоплату от нескольких клиентов. Однако люди лишились средств, но так и не получили свои кухни. Об этом Первому областному информагентству рассказала одна из пострадавших — челябинка Вероника Нуштайкина.

Для Вероники знакомство с Михаилом началось в июле, когда она вместе с супругом занялась ремонтом кухни.

«Я искала мебель и решила обратиться к частному лицу и сделать эксклюзивный проект для себя. На „Авито“ я нашла объявление от Михаила. В нем было сказано, что мебель будет изготовлена по индивидуальному дизайн-проекту за 10—15 дней. Я связалась с Тетенькиным, в этот же день он приехал. Произвел очень хорошее впечатление. Сделал замеры лазерной указкой, приехал с образцами, фактурой. Посчитал нам кухню за 110 тысяч рублей», — рассказала челябинка.





10 августа мужчина приехал к клиентке за предоплатой. Попросил половину стоимости за заказ и полную предоплату за столешницу (по его словам, эту часть кухни изготавливают в другом месте). Вероника заплатила 92 тысячи рублей (из них 12 тысяч — переводом на карту отца Михаила) и подписала договор.





«С 24 августа он начал кормить нас „завтраками“, под любым предлогом откладывал встречу. Потом аж дважды сообщал, что наша мебель готова, он ее загружает и скоро привезет нам. И ничего. Кстати, он у нас вытяжку забрал, чтобы „подогнать“ под кухню. Насторожившись, я решила включить Шерлока и провести собственное расследование», — продолжила Вероника.





Женщина во время заключения сделки сфотографировала паспорт Михаила и узнала, что по адресу прописки он не проживает и — более того — там его никто и не знает.

«Я выяснила, что он живет с отцом, матерью и братом. Вышла на его отца — Виктора Тетенькина. Тот мне сказал по телефону, что „слышал подобные истории о сыне, но ничего с этим сделать не могу“. Мы приезжали на фактический адрес проживания, его отец лишь отдал нам вытяжку», — сообщила пострадавшая.

Женщина написала пост в социальной сети и получила мгновенный отклик от других пострадавших. Кроме того, информация о нем и его услугах уже фигурировала в пабликах «Мошенники Челябинска» и «Подслушано ЧМЗ». По словам пострадавших жителей города, до того, как заняться кухнями, Михаил делал ремонты в квартирах. И делал примерно так: или брал предоплату, или клеил пару полосок обоев и скрывался. Сейчас его объявления заблокированы и на «Авито», и на Profi.ru. Также выяснилось, что раньше он работал в студии мебели, и его бывшие коллеги поделились любопытными фактами: Михаил назанимал у них деньги под расписки на сумму более 60 тысяч рублей и до сих пор остался должен. Да и работу свою, по словам сотрудников студии, делал спустя рукава.





«Я связалась с другими пострадавшими. Схема все та же: он приезжал, производил приятное впечатление, брал предоплату и придумывал потом нелепые отговорки. Так, до меня женщина внесла предоплату в 45 тысяч рублей, после меня еще три челябинки лишились 30 и 40 тысяч рублей — они уже написали заявления в полицию в своих районах. Есть еще одна потерпевшая, она пока находится в шоке, поскольку потеряла 100 тысяч рублей», — поделилась Вероника.

Оказалось, что год назад Михаил Тетенькин оборудовал цех по производству мебели на улице Линейной, 59. Одна из потерпевших предоставила Первому областному информагентству видеозапись из этого помещения, в котором она была вместе с полицией. На кадрах — небольшой гаражный бокс, в котором есть лишь сверлильный станок и доски — в общем-то, достаточно для изготовления образцов для показа клиентам, — два стола, документы и чеки.

«Мы обратились с заявлением в полицию. Его нашли. Оперуполномоченный разрешил нам поговорить с ним в коридоре. Михаил пришел с братом Валерием, который сказал нам так: „А что вы от него хотите, он же запойный“. По мне, так он не похож на алкоголика. Но и сам Михаил прямо при полицейском сказал, что пропил наши деньги. У него долгов куча, я уже сомневаюсь, что свои средства увижу. Я еще заработаю, но хочу огласки, чтобы другие люди не попались», — призналась женщина.

Первое областное информагентство попыталось связаться с Михаилом, однако после нескольких попыток дозвона он так и не взял трубку. Его отец отказался разговаривать с нами. «Я ничего не знаю», — бросил Виктор Тетенькин и положил трубку.

Брат Михаила Валерий тоже не очень обрадовался нашему обращению.

«Вы же не полиция. Я вообще не буду комментировать», — сказал мужчина.

Пострадавшие настаивают на возбуждении уголовного дела о мошенничестве. Мы направили запрос в УМВД по Челябинску. На момент публикации материала ответ не поступил.