Двум жителям Челябинской области, обвиняемым в издевательствах над мигрантом, 27 сентября избрали меру пресечения, сообщили в пресс-службе суда Центрального района Челябинска. Решение по другим двум фигурантам вынесут завтра.
По версии следствия, летом четверо молодых людей насильно вывезли мужчину в лес, связали веревкой и избили. Мотивом стал конфликт между одним из обвиняемых и потерпевшим. Также молодые люди отметили, что мстили потерпевшему якобы за растление девочек. Однако следствие установило, что мужчина подобных преступлений не совершал.
Сегодня суд отправил в следственный изолятор на два месяца 18-летнего Ярослава Карпова. Парень родился в Копейске, учится в техникуме имени Яковлева на третьем курсе.
Второй фигурант, по которому сегодня вынесли решение, — 17-летний Никита Олешко. Он также родом из Копейска, сейчас учится в девятом классе. Судья постановил отправить школьника под домашний арест.
Меру пресечения еще двум обвиняемым озвучат завтра.