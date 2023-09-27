В Челябинске избрали меры пресечения двоим подозреваемым в издевательстве над мигрантом

Одного из них заключили под стражу, другого отправили под домашний арест

Двум жителям Челябинской области, обвиняемым в издевательствах над мигрантом, 27 сентября избрали меру пресечения, сообщили в пресс-службе суда Центрального района Челябинска. Решение по другим двум фигурантам вынесут завтра.

По версии следствия, летом четверо молодых людей насильно вывезли мужчину в лес, связали веревкой и избили. Мотивом стал конфликт между одним из обвиняемых и потерпевшим. Также молодые люди отметили, что мстили потерпевшему якобы за растление девочек. Однако следствие установило, что мужчина подобных преступлений не совершал.

Сегодня суд отправил в следственный изолятор на два месяца 18-летнего Ярослава Карпова. Парень родился в Копейске, учится в техникуме имени Яковлева на третьем курсе.

Второй фигурант, по которому сегодня вынесли решение, — 17-летний Никита Олешко. Он также родом из Копейска, сейчас учится в девятом классе. Судья постановил отправить школьника под домашний арест.

Меру пресечения еще двум обвиняемым озвучат завтра.