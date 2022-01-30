В Челябинске избрали меру пресечения мужчине, избившему водителя троллейбуса

Он подозревается в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью

Мужчине, обвиняемому в избиении водителя троллейбуса в Челябинске, избрали меру пресечения. Об этом сегодня, 30 января, корреспонденту ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке»,— сообщили в ведомстве.

Напомним, инцидент произошел утром 29 января на пересечении Комсомольского проспекта и Свердловского проспекта. Водитель автомобиля не поделил дорогу с троллейбусом и в ходе конфликта несколько раз ударил водителя общественного транспорта. Последнего увезли в больницу на машине скорой помощи.

В отношении водителя автомобиля возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»).