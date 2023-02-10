В Челябинске избили пенсионерку и украли у нее сумку с документами и деньгами

Подозреваемых быстро нашли

В Челябинске бандиты напали на пенсионеров 65 и 66 лет. Пара шла утром по улице Салютной. Неожиданно к ним подбежали незнакомцы, ударили женщину и ограбили ее. У женщины забрали сумку, в которой были документы, банковская карта и тысяча рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

На место приехали оперативники, которые нашли в соседнем дворе выброшенную преступниками сумку потерпевшей.

«Учитывая наглость и дерзость совершенного преступления, его раскрытие и задержание нападавших было поставлено на контроль. К подобным происшествиям сотрудники органов внутренних дел относятся с особым вниманием», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Позже оперативники получили информацию о попытке оплаты товара картой потерпевшей в одном из магазинов района. Полицейские опросили продавца и смогли составили словесный портрет злоумышленников. После этого подозреваемых нашли и задержали. Ими оказались ранее судимые местные жители 22 и 28 лет.

Полиция возбудила уголовное дело о разбое (часть 2 статьи 162 УК РФ). Подозреваемых поместили в изолятор временного содержания.

Напомним, ранее в Челябинске грабитель ворвался в квартиру и сорвал украшения с пенсионерки. Мужчина совершил два подобных грабежа за день.