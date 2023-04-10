В Челябинске избили мужчину и украли у него телефон за 60 тысяч рублей

Основного фигуранта дела нашли за сутки

В Челябинске 61-летний мужчина днем вышел прогуляться по лесу возле своего дома на улице Солнечной. Неожиданно он почувствовал удар по голове стеклянной бутылкой. Нападавшие похитили у мужчины телефон стоимостью 60 тысяч рублей.

Вскоре на место приехала следственно-оперативная группа. В течение суток удалось найти и задержать основного фигуранта дела. Им оказался ранее судимый 30-летний житель Копейска. Он дал признательные показания и рассказал, что продал украденный телефон, а деньги потратил.

В полиции возбудили уголовное дело о грабеже (часть 2 статьи 161 УК РФ). Задержанного поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Полиция продолжает поиски сообщника задержанного.

Напомним, ранее челябинские полицейские задержали подозреваемого в ограблении 83‑летней женщины. Мужчина вырвал из рук пенсионерки сумку.