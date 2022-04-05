В Челябинске из‑за возгорания в здании ТРК «Куба» эвакуировали посетителей

Комплекс покинули 78 человек

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

В Челябинске утром 5 апреля эвакуировали посетителей ТРК «Куба». На месте работали пожарные, сообщает корреспондент ИА «Первое областное» с места происшествия.

«Произошло возгорание потолочного светильника на площади 1 кв. м в складском помещении магазина DNS на 3-м этаже здания. Возгорание ликвидировано персоналом до прибытия пожарной охраны (при помощи огнетушителя)», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

В результате ЧП никто не пострадал, из здания самостоятельно эвакуировалось 78 человек.