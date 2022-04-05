В Челябинске из-за сообщений о минировании суды приостановили работу

Утренние процессы отменены

Сегодня, 5 апреля, из-за сообщений о минировании для посетителей не открылись суды Центрального и Советского районов Челябинска. Об этом Первому областному информагентству сообщил источник в правоохранительных органах.

Корреспонденты ИА «Первое областное» и сами не попали в суд на слушание по делу о взрыве в ковидной больнице.

«Пускают только персонал. Консультант суда от ответов увиливает. Народ у „парадного подъезда“ высказывает версии о минировании или взятии заложника. Но рядом нет ни силовиков, ни МЧС», — рассказал с места событий корреспондент ИА «Первое областное».

В итоге процесс отменили, ушел адвокат и свидетели по делу.

Позже стало известно, что сообщение о минировании проверяли и в Советском районном суде.

Затем поступила информация о бомбе, заложенной в здании Челябинской областного суда, однако в пресс-службе это опровергли.

«Эвакуация сотрудников и посетителей суда не производится, работа ведется в обычном режиме», — рассказали в суде.

Источник Первого областного информагентства в правоохранительных органах сообщил, что волна лжеминирования идет с Украины.

В ГУ МВД по Челябинской области от комментариев воздержались.