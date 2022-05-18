В Челябинске из‑за сообщений о минировании эвакуировали СИЗО

В учреждение поступил тревожный звонок о бомбе

Сегодня, 18 мая, в Челябинске из-за лжеминера эвакуировали СИЗО № 3 по улице Артиллерийской. Об этом корреспондентам медиахолдинга «Первый областной» сообщил источник в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, в учреждение поступил звонок о якобы готовящемся теракте», — рассказал инсайдер.

Накануне лжеминеры отправили сообщение о бомбе в школу № 75. На месте работали кинологи.

На прошлой неделе студенты и преподаватели Южно-Уральского государственного университета покинули вуз из-за сообщения о минировании.

Как ранее сообщал наш сайт, в январе в Челябинске неоднократно подвергались атакам лжеминеров городские школы.

Кстати, волна сообщений о минировании школ прокатилась по всей России.