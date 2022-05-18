Сегодня, 18 мая, в Челябинске из-за лжеминера эвакуировали СИЗО № 3 по улице Артиллерийской. Об этом корреспондентам медиахолдинга «Первый областной» сообщил источник в правоохранительных органах.
«По предварительным данным, в учреждение поступил звонок о якобы готовящемся теракте», — рассказал инсайдер.
Накануне лжеминеры отправили сообщение о бомбе в школу № 75. На месте работали кинологи.
На прошлой неделе студенты и преподаватели Южно-Уральского государственного университета покинули вуз из-за сообщения о минировании.
Как ранее сообщал наш сайт, в январе в Челябинске неоднократно подвергались атакам лжеминеров городские школы.
Кстати, волна сообщений о минировании школ прокатилась по всей России.