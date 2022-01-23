В Челябинске из-за пожара в жилом доме эвакуировали 37 человек

Возгорание произошло в подвале

Вечером 22 января в подвале жилого дома № 43 по улице Новороссийской произошел пожар. 20 человек эвакуировались из дома самостоятельно, еще 17 жильцам понадобилась помощь спасателей. В результате пострадал один человек, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сообщение о пожаре в четырехэтажном доме поступило в 20:43. Уже через три минуты на место прибыли первые спасатели. Они эвакуировали 17 человек, включая трех детей, с помощью автолестниц и спасательных комплектов и приступили к ликвидации возгорания.

«В 20:49 объявлена ликвидация открытого горения. В 21:46 — устранение последствий пожара. По предварительным данным, причина ЧП — неосторожное обращение с огнем»,— уточнили в ведомстве.

В результате пожара пострадал 38-летний мужчина без определенного места жительства: он получил легкую степень отравления продуктами горения. От госпитализации отказался.