В Челябинске из-за пожара в торговом комплексе эвакуировали 200 человек

Возгорание произошло в одной из секций

Сегодня утром, 11 сентября, в ТК «Северный» на улице Черкасской в Курчатовском районе Челябинска произошел пожар. До прибытия спасателей из торгового центра самостоятельно эвакуировались 200 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

ЧП произошло на первом этаже в одной из секций. Загорелись б/у вещи. На место сразу же отправились пожарные, которые были готовы работать по повышенному номеру сложности. Однако, прибыв в торговый комплекс, они обнаружили, что возгорание на площади 10 квадратных метров уже ликвидировано.

«Сработала автоматическая система пожаротушения. Рангу „Пожар № 2“ отбой, пострадавших нет»,— уточнили в ведомстве.

Напомним, накануне днем, 10 сентября, из ТРК «Алмаз» эвакуировали весь персонал и посетителей из-за того, что в здании сработала сигнализация. Но, как оказалось, ложно: в МЧС сообщили, что никаких сигналов оттуда не поступало.