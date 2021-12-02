В Челябинске из‑за пожара в школе на улицу эвакуировали 650 учеников

Загорелся электрический щиток

Сегодня, 2 декабря, поступил вызов о возгорании в школе № 105 в Советском районе Челябинска. Из здания эвакуировали 650 учеников и 30 педагогов. Об этом Первому областному информагентству сообщили в региональном ГУ МЧС.

«По прибытии сил МЧС обнаружено возгорание электрического щитка. Пожарные ликвидировали пламя огнетушителем. Пострадавших нет. Площадь пожара составила один квадратный метр. », — рассказали в региональном чрезвычайном ведомстве.

По данным очевидцев, часть учеников эвакуировали в ближайший детский сад.

К данному часу школьники и педагоги вернулись в здание. Занятия возобновлены в обычном режиме.