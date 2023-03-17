В Челябинске из‑за пожара в сауне спорткомплекса на улицу эвакуировались 10 человек

Огонь охватил площадь 30 кв. м

Сегодня, 17 марта, на Свердловском проспекте в Челябинске загорелась баня-сауна спорткомплекса «Матрикс», сообщили в ГУ МЧС по региону.

На улицу эвакуировались 10 человек. Одна из сотрудниц обратилась за медицинской помощью.

«На момент прибытия сотрудников МЧС наблюдалось сильное задымление и высокая температура внутри сауны. Пожар локализован и ликвидирован в кратчайший срок, пожарным удалось не допустить его распространение. В причине происшествия предстоит разобраться сотрудникам отделения дознания», — сообщили в региональном чрезвычайном ведомстве.

Посетителей в момент ЧП в сауне не было. На месте работали шесть единиц техники и 24 человека личного состава.