В Челябинске из‑за пожара в общежитии медуниверситета эвакуировались 40 человек

По предварительным данным, огонь вспыхнул из‑за аварийного режима работы электрооборудования

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Сегодня, 9 февраля, в здании общежития Южно-Уральского государственного медицинского университета вспыхнул пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Подразделения выехали на вызов в 6 утра.

«На момент прибытия огнеборцев наблюдалось открытое горение на площади 20 квадратных метров в комнате на восьмом этаже. Самостоятельно эвакуировались 40 человек. В очаг пожара по автолестнице подан пожарный ствол на тушение. В кратчайший срок пожар был локализован и ликвидирован, сотрудники МЧС не допустили его распространения на соседние комнаты. Пострадавших нет», — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

По предварительным данным, пожар начался из-за аварийного режима работы электрооборудования. Сигнал о возгорании поступил на автоматизированный пульт, что помогло специалистам МЧС моментально отреагировать на ЧП.