В Челябинске из-за пожара в многоквартирном доме на улицу эвакуировались 13 человек

Хозяина горящего жилья госпитализировали

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Сегодня, 21 марта, загорелась квартира на втором этаже одного из домов по улице Карпенко в Челябинске. Самостоятельно из подъезда эвакуировались 13 человек, в том числе пять детей. Об этом Первому областному информагентству сообщили в ГУ МЧС по региону.

«С помощью спасательных комплектов огнеборцы вывели на свежий воздух трех человек, в том числе хозяина квартиры. Он передан работникам медицинской службы», — рассказали в региональном чрезвычайном ведомстве.

По данным очевидцев, у пожилого мужчины диагностированы ожоги верхних дыхательных путей.