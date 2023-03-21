Сегодня, 21 марта, загорелась квартира на втором этаже одного из домов по улице Карпенко в Челябинске. Самостоятельно из подъезда эвакуировались 13 человек, в том числе пять детей. Об этом Первому областному информагентству сообщили в ГУ МЧС по региону.
«С помощью спасательных комплектов огнеборцы вывели на свежий воздух трех человек, в том числе хозяина квартиры. Он передан работникам медицинской службы», — рассказали в региональном чрезвычайном ведомстве.
По данным очевидцев, у пожилого мужчины диагностированы ожоги верхних дыхательных путей.