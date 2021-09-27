В Челябинске из‑за пожара в многоквартирном доме эвакуировались 13 человек

На месте работают сотрудники МЧС

Сегодня утром, 27 сентября, в двухкомнатной квартире на улице Ворошилова, 57б в Челябинске произошел пожар. На улицу эвакуировались 13 человек. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Огонь вспыхнул в двухкомнатной квартире на третьем этаже. Хозяев в это время не было на месте.

«Пострадавших нет. Самостоятельно из подъезда эвакуировались 10 человек, пожарные вывели еще троих. Открытое горение ликвидировали», — рассказали в региональном чрезвычайном ведомстве.

По данным очевидцев, на место выехали четыре автоцистерны.