В Челябинске из‑за пожара в квартире на улицу эвакуировали семь человек

Годовалого ребенка направили в больницу для наблюдения

В ночь на понедельник, 19 февраля, на улице III Интернационала в Челябинске вспыхнул пожар в одной из квартир пятиэтажки. В спаскомплектах на улицу эвакуировали семь человек, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

В квартире на четвертом этаже загорелись вещи. Из-за задымления в подъезде пять человек самостоятельно покинули квартиры, еще семерым, в том числе годовалому ребенку, понадобилась помощь сотрудников МЧС.

«В превентивных целях ребенка отправили в больницу для осмотра. Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки», — рассказали в ведомстве.

По этой же причине в ночь на понедельник загорелся частный дом в Златоусте. Женщина и трое ее детей успели эвакуироваться.

Как сообщал наш сайт, в частном секторе в Челябинске женщина погибла при пожаре в бане.