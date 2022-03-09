В Челябинске из-за пожара в административном здании эвакуировались 25 человек

Пострадавших нет

Сегодня, 9 марта, в одном из административных зданий на улице Чайковского в Челябинске случился пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

«В настоящее время подразделения Челябинского пожарно-спасательного гарнизона работают на ликвидации пожара. До прибытия сотрудников МЧС на улицу эвакуировались 25 человек», — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Пострадавших нет.

UPD: по состоянию на 09:50 пожар ликвидирован на площади 25 кв. м Специалистам отделения дознания предстоит установить причину его возникновения.