Жительница Советского района Челябинска Елена И. уже два года пытается понять, почему ежедневно ей на телефон и на аккаунт портала «Госуслуги» приходит информация об аресте банковских карт, имущества и жилья за долги совершенно посторонних ей людей. Женщина стала фигурантом более 400 исполнительных производств, и долги целого района оказались приписаны ей. Об этом потерпевшая рассказала Первому областному информагентству.
«Сначала я не придавала этому особого значения. Мне на телефон приходили уведомления об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в банковской организации, — при этом были указаны имена и фамилии посторонних людей. Мужчины, женщины — все разного возраста и все жители Советского района. Везде был указан мой номер СНИЛС, и при этом мои счета не блокировали. Потом таких уведомлений становилось все больше — телефон разрывался. Приходило более 80 сообщений о взыскании в день», — рассказала Елена И.
Челябинка обращалась в отделение судебных приставов, там ей обещали разобраться в проблеме, однако поток исполнительных производств не просто не прекращался, а навис угрозой для единственного жилья Елены — частного дома. По данным Росреестра оказалось, что дом потерпевшей арестован — внимание! — 12 раз. По 12 производствам на разных людей. Эти люди не знакомы с Еленой и никогда в ее доме не были. История выглядит просто невероятно даже с юридической точки зрения. Как можно было арестовать по долгам людей, чьей собственностью дом не является?
«Я немного знаю всю кухню. Могу предположить, что когда-то в момент внедрения электронного документооборота СНИЛС Елены могли взять за образец и где-то автоматически проставили „галочку“, а потом не сочли нужным менять данные по каждому отдельному должнику. Информация „подтягивалась“ к исполнительным производствам. То есть речь идет о системной ошибке — нужно найти ту исходную форму, куда мог затесаться СНИЛС потерпевшей. По-хорошему, это нужно и наверняка можно было сделать в течение нескольких дней, пускай недель, но человек живет в стрессе уже два года», — рассказал юрист Александр Щербинин.
Получается, что целый отдел судебных приставов вносил неверные данные, и если поначалу Елене обещали помочь, то потом просто перестали выходить на связь.
Формально Елена даже не может подать в суд: неизвестно, какой пристав и когда именно допустил ошибку. Пока необходимо оспаривать каждый исполнительный лист — а это невероятно долго.
«Если сначала фигурировал СНИЛС, то теперь в исполнительных документах есть мои паспортные данные. А дальше что? Мои ФИО? Тогда мне точно заблокируют счета и заберут дом. Я решила рассказать свою историю в СМИ, после сюжета на федеральном канале долг с 22 миллионов уменьшился до 2,8 миллиона. Но число постоянно меняется, и не факт, что мне не припишут новые долги», — предположила женщина.
На звонок корреспондента Первого областного информагентства в УФССП по региону ответили так:
«Мы пока не можем сказать, в чем причина такого сбоя. В настоящее время ее выясняют технические специалисты», — прокомментировали в ведомстве.
Вот только почему «технические специалисты» не могли сделать это в течение двух лет? Здесь речь идет уже не просто о бюрократической волоките, неповоротливости системы и ее неотзывчивости на единичные обращения, а о прямой угрозе правам человека. Елена живет в страхе, не может спокойно спать, лишилась аппетита только потому, что пристав ошибся. И ошибки повторялись из раза в раз, несмотря на их очевидность. Женщина вряд ли сможет попасть за границу с многомиллионными долгами или устроиться на работу — сомнительно, что более-менее приличной фирме придется по нраву соискатель с сотнями исполнительных производств, а разбираться и докапываться до правды никто не станет. При необходимости невозможно будет и продать дом — он попросту арестован. Купить недвижимость, автомобиль тоже невозможно и даже опасно — арестуют моментально. И, учитывая всю абсурдность происходящего, такой исход и будет. И ладно бы за свои долги так отвечать. Но чужие?
Тем временем Елене хотелось бы рассчитывать на взыскание моральной компенсации, однако юрист Александр Щербинин с сожалением констатировал, что судебная практика вряд ли оправдает желания потерпевшей и уж точно не компенсирует подорванные нервы и здоровье в значительном объеме.
«Опускать руки все равно нельзя. Если надо будет, напишем не пять, а 15 жалоб. Здесь налицо халатное отношение госслужащих, поэтому требовать моральную компенсацию мы все же будем. Изначально ситуацию должен был разрешить заместитель начальника службы судебных приставов — он был уведомлен. И действовать он должен был добросовестно с первой минуты. Проблема есть, и она глобальна — необходимо ввести более строгую систему наказания для приставов, контролировать и проверять информацию о каждом исполнительном производстве. Мне на месте приставов просто было бы стыдно за такую работу», — считает юрист.
Как только в ФССП предоставят информацию о причинах происшествия, мы опубликуем ее. А пока Елена И. вынуждена тратить драгоценное время, носиться с бумажками, жалобами и заявлениями по всем инстанциям, доказывая зачем-то, что она не «баран».
UPD: сегодня ФССП проводила пресс-конференцию о нововведениях для должников по кредитам и алиментам, на которой прозвучала новая информация по делу челябинки. Как сообщили в ведомстве, ее проблема решена, арест на дом судебными приставами наложен не был, а рассказы об этом в СМИ были поданы со значительным преувеличением.