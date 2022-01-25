В Челябинске из-за ошибки приставов на женщину повесили 22 млн рублей чужих долгов

На дом потерпевшей 12 раз наложили арест по исполнительным производствам должников Советского района

Жительница Советского района Челябинска Елена И. уже два года пытается понять, почему ежедневно ей на телефон и на аккаунт портала «Госуслуги» приходит информация об аресте банковских карт, имущества и жилья за долги совершенно посторонних ей людей. Женщина стала фигурантом более 400 исполнительных производств, и долги целого района оказались приписаны ей. Об этом потерпевшая рассказала Первому областному информагентству.

«Сначала я не придавала этому особого значения. Мне на телефон приходили уведомления об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в банковской организации, — при этом были указаны имена и фамилии посторонних людей. Мужчины, женщины — все разного возраста и все жители Советского района. Везде был указан мой номер СНИЛС, и при этом мои счета не блокировали. Потом таких уведомлений становилось все больше — телефон разрывался. Приходило более 80 сообщений о взыскании в день», — рассказала Елена И.

Челябинка обращалась в отделение судебных приставов, там ей обещали разобраться в проблеме, однако поток исполнительных производств не просто не прекращался, а навис угрозой для единственного жилья Елены — частного дома. По данным Росреестра оказалось, что дом потерпевшей арестован — внимание! — 12 раз. По 12 производствам на разных людей. Эти люди не знакомы с Еленой и никогда в ее доме не были. История выглядит просто невероятно даже с юридической точки зрения. Как можно было арестовать по долгам людей, чьей собственностью дом не является?

«Я немного знаю всю кухню. Могу предположить, что когда-то в момент внедрения электронного документооборота СНИЛС Елены могли взять за образец и где-то автоматически проставили „галочку“, а потом не сочли нужным менять данные по каждому отдельному должнику. Информация „подтягивалась“ к исполнительным производствам. То есть речь идет о системной ошибке — нужно найти ту исходную форму, куда мог затесаться СНИЛС потерпевшей. По-хорошему, это нужно и наверняка можно было сделать в течение нескольких дней, пускай недель, но человек живет в стрессе уже два года», — рассказал юрист Александр Щербинин.

Получается, что целый отдел судебных приставов вносил неверные данные, и если поначалу Елене обещали помочь, то потом просто перестали выходить на связь.

Формально Елена даже не может подать в суд: неизвестно, какой пристав и когда именно допустил ошибку. Пока необходимо оспаривать каждый исполнительный лист — а это невероятно долго.

«Если сначала фигурировал СНИЛС, то теперь в исполнительных документах есть мои паспортные данные. А дальше что? Мои ФИО? Тогда мне точно заблокируют счета и заберут дом. Я решила рассказать свою историю в СМИ, после сюжета на федеральном канале долг с 22 миллионов уменьшился до 2,8 миллиона. Но число постоянно меняется, и не факт, что мне не припишут новые долги», — предположила женщина.

На звонок корреспондента Первого областного информагентства в УФССП по региону ответили так:

«Мы пока не можем сказать, в чем причина такого сбоя. В настоящее время ее выясняют технические специалисты», — прокомментировали в ведомстве.

Вот только почему «технические специалисты» не могли сделать это в течение двух лет? Здесь речь идет уже не просто о бюрократической волоките, неповоротливости системы и ее неотзывчивости на единичные обращения, а о прямой угрозе правам человека. Елена живет в страхе, не может спокойно спать, лишилась аппетита только потому, что пристав ошибся. И ошибки повторялись из раза в раз, несмотря на их очевидность. Женщина вряд ли сможет попасть за границу с многомиллионными долгами или устроиться на работу — сомнительно, что более-менее приличной фирме придется по нраву соискатель с сотнями исполнительных производств, а разбираться и докапываться до правды никто не станет. При необходимости невозможно будет и продать дом — он попросту арестован. Купить недвижимость, автомобиль тоже невозможно и даже опасно — арестуют моментально. И, учитывая всю абсурдность происходящего, такой исход и будет. И ладно бы за свои долги так отвечать. Но чужие?

Тем временем Елене хотелось бы рассчитывать на взыскание моральной компенсации, однако юрист Александр Щербинин с сожалением констатировал, что судебная практика вряд ли оправдает желания потерпевшей и уж точно не компенсирует подорванные нервы и здоровье в значительном объеме.

«Опускать руки все равно нельзя. Если надо будет, напишем не пять, а 15 жалоб. Здесь налицо халатное отношение госслужащих, поэтому требовать моральную компенсацию мы все же будем. Изначально ситуацию должен был разрешить заместитель начальника службы судебных приставов — он был уведомлен. И действовать он должен был добросовестно с первой минуты. Проблема есть, и она глобальна — необходимо ввести более строгую систему наказания для приставов, контролировать и проверять информацию о каждом исполнительном производстве. Мне на месте приставов просто было бы стыдно за такую работу», — считает юрист.

Как только в ФССП предоставят информацию о причинах происшествия, мы опубликуем ее. А пока Елена И. вынуждена тратить драгоценное время, носиться с бумажками, жалобами и заявлениями по всем инстанциям, доказывая зачем-то, что она не «баран».

UPD: сегодня ФССП проводила пресс-конференцию о нововведениях для должников по кредитам и алиментам, на которой прозвучала новая информация по делу челябинки. Как сообщили в ведомстве, ее проблема решена, арест на дом судебными приставами наложен не был, а рассказы об этом в СМИ были поданы со значительным преувеличением.