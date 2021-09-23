В Челябинске из‑за непотушенной сигареты погиб 69‑летний мужчина

Возгорание произошло в частном доме

В Челябинске ночью 23 сентября вспыхнул жилой дом по улице Электровозной. Загорелась одна из квартир, при тушении которой обнаружили тело 69-летнего хозяина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Пожарные отстояли от огня две соседние квартиры, в одной из которых проживает женщина с ребенком. Они успели самостоятельно выйти на воздух до прибытия спасателей. Медицинская помощь никому не потребовалась.

«По предварительным данным, причиной возникновения пожара послужило неосторожное обращение с огнем при курении. Со слов очевидцев, погибший мужчина курил и употреблял спиртные напитки. Такое сочетание нередко становится причиной происшествия, а ночное время суток минимизирует шансы на благополучный исход в подобных ситуациях», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Специалисты ведомства подчеркнули, что непотушенный окурок — частая причина пожаров, и призвали строго соблюдать правила пожарной безопасности.