В Челябинске из‑за непотушенной аромасвечи сгорела квартира

Пожарным удалось остановить распространение огня

На Краснопольском проспекте в Челябинске из-за оставленной зажженной аромасвечи загорелась квартира-студия на 13-м этаже, сообщили в ГУ МЧС по региону.

«Избежать более серьезных последствий позволили системы пожарной автоматики, которыми оборудован жилой дом. Специалисты остановили распространение огня с помощью противопожарного провода», — рассказали в региональном ГУ МЧС.

В ведомстве сообщили, что это уже не первый пожар из-за аромасвечей. Специалисты напоминают о необходимости отключения всех приборов перед выходом из дома.