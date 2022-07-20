Сегодня, 20 июля, по Челябинску прокатилась волна лжеминирования. В несколько важных городских организаций поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах, сообщили Первому областному информагентству источник в правоохранительных органах и очевидцы.
Так, из-за ложного сообщения о минировании здание Центрального районного суда покинули персонал и посетители. Очевидцы сообщили о массовой эвакуации МФЦ на улице Труда.
Также очевидцы рассказали, что на улицу вышли работники офисного здания на Сони Кривой, 75А. Силовики обследовали здание челябинского вокзала. Эвакуация там не проводилась — опасные предметы не обнаружены.
Сообщение о минировании сегодня пришло сегодня и в гостиницу «Малахит» в центре Челябинска
«Нас попросили покинуть кабинеты в 11:30. Вот только сейчас возвращаемся на работу. 2 часа здание проверяли», — рассказала Первому областному информагентству бухгалтер отеля.
В Челябинске в мае волна лжеминирований прокатилась по школам и вузам города. Аналогичные сообщения поступали и в январе.
В ГУ МВД по Челябинской области от комментариев воздержались.