В Челябинске из‑за массовых сообщений о минировании эвакуируют госучреждения города

Несколько зданий уже обследовали, опасных предметов не обнаружено

Сегодня, 20 июля, по Челябинску прокатилась волна лжеминирования. В несколько важных городских организаций поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах, сообщили Первому областному информагентству источник в правоохранительных органах и очевидцы.

Так, из-за ложного сообщения о минировании здание Центрального районного суда покинули персонал и посетители. Очевидцы сообщили о массовой эвакуации МФЦ на улице Труда.

Также очевидцы рассказали, что на улицу вышли работники офисного здания на Сони Кривой, 75А. Силовики обследовали здание челябинского вокзала. Эвакуация там не проводилась — опасные предметы не обнаружены.

Сообщение о минировании сегодня пришло сегодня и в гостиницу «Малахит» в центре Челябинска

«Нас попросили покинуть кабинеты в 11:30. Вот только сейчас возвращаемся на работу. 2 часа здание проверяли», — рассказала Первому областному информагентству бухгалтер отеля.

В Челябинске в мае волна лжеминирований прокатилась по школам и вузам города. Аналогичные сообщения поступали и в январе.

В ГУ МВД по Челябинской области от комментариев воздержались.