В Челябинске из-за короткого замыкания стиральной машины загорелась квартира

Это уже второй подобный случай в городе за сутки

В ночь на пятницу, 2 февраля, в квартире одного из домов по Комсомольскому проспекту в Челябинске из-за короткого замыкания стиральной машины вспыхнул пожар, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Хозяева оставили технику включенной на ночь. Пострадавших нет, люди успели эвакуироваться.

«Всегда отключайте шнур питания из розетки. В противном случае бытовые приборы останутся под напряжением. Его достаточно, чтобы случилось короткое замыкание», — напомнили в чрезвычайном ведомстве.

Аналогичное ЧП случилось днем ранее на Университетской набережной. Там из-за включенной стиральной машины загорелась съемная квартира.