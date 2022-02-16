В Челябинске из‑за короткого замыкания из здания стоматологии эвакуировались 50 человек

Возгорания удалось избежать

Сегодня, 16 февраля, пациенты и работники стоматологической поликлиники № 1 на проспекте Победы в Челябинске эвакуировались из-за короткого замыкания светильника. Об этом Первому областному информагентству сообщили в ГУ МЧС по региону.

«Произошло короткое замыкание электросветильника без последующего горения», — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

На улицу самостоятельно эвакуировались 50 человек, затем вернулись обратно. Учреждение работает в штатном режиме.

Во вторник вечером, 15 февраля, на улице Тернопольской на «Белом рынке» произошел пожар в ресторане «Уголь». Со слов сотрудников заведения, вспыхнула вытяжка на кухне, посетителей в этот момент в зале не было.

