В Челябинске из-за коммунальной аварии без воды остались пять жилых домов

Сотрудники МУП «ПОВВ» уже устраняют повреждение на водоводе

Сегодня утром, 13 февраля, в Челябинске на улице 40-летия Победы произошел порыв чугунного водовода. В результате ЧП без воды остались пять жилых домов. Подробнее о сроках устранения аварии рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.

«В связи с порывом чугунного водовода по улице 40-летия Победы произошел выход холодной воды на поверхность. Работы ведет МУП „ПОВВ“, поврежденный участок трубопровода выведен из работы, ведется переключение жилых домов. Под отключение попали 5 домов по улице 40-летия Победы (36, 36а, 36в, 38, 38а). Подвоз воды обеспечен»,— рассказали в городской администрации.

Устранить аварию и вернуть воду в дома сотрудники МУП «ПОВВ» планируют к 14-15 часам сегодняшнего дня.

Также силами компании в кратчайшие сроки будет произведена очистка междворовых проездов.