В Челябинске из-за коммунальной аварии без отопления остались 68 домов

На месте работают не только сотрудники коммунальных тепловых сетей, но и дорожники

Сегодня днем, 30 января, в Челябинске произошла коммунальная авария, которая оставила без отопления 68 домов. В пресс-службе городской администрации сообщили, когда в домах снова появится тепло.

«В связи с повреждением на теплотрассе Д300 в районе дома № 38 по улице Богдана Хмельницкого в 12:50 отключено отопление в 68 домах частного сектора по улицам Полтавской, Богдана Хмельницкого, Ушакова»,— сообщили в мэрии.

Место повреждения уже локализовано и устраняется силами МУП «ЧКТС».

Кроме того, из-за аварии кипяток вышел на поверхность, поэтому на месте на данный момент также работают дорожники: расчищают проезжую часть с целью предотвращения образования наледи.

По данным администрации, тепло в дома, расположенные в частном секторе, должно начать поступать к 22:00 сегодняшнего дня.