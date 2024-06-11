В Челябинске из‑за горящего пуха поднялся черный столб дыма

На месте работают пожарные

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Сегодня, 11 июня, в районе Никольской рощи в Челябинске загорелся тополиный пух на площади 50 кв. м, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Столб черного дыма от горящего пуха видно и в центре города.

«На месте работают подразделения Челябинского пожарно-спасательного гарнизона. Пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.

Мы уже писали о том, что в минувшие выходные многие челябинцы столкнулись с симптомами сезонной аллергии. Дали несколько полезных советов на тему, как облегчить свое состояние в этот период. Сейчас ИА «Первое областное» выяснило, какие же главные растения-раздражители и какие условия влияют на состояние здоровья человека, поговорив с главным внештатным аллергологом-иммунологом министерства здравоохранения Челябинской области в Челябинском городском округе Юлией Покалюхиной.

