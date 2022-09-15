В Челябинске из-за дыма в многоэтажке эвакуировались 50 человек

Очевидцы сообщают, что в доме нет света

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Сегодня вечером, 15 сентября, в подвале дома на Копейском шоссе, 47 в Челябинске загорелся электрокабель. На улицу эвакуировались 50 человек, в том числе восемь детей. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Людей выводили на улицу с помощью спаскомплектов по маршевым лестницам.

«Открытое горение электрокабеля ликвидировано порошковыми огнетушителями», — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Как сообщили Первому областному информагентству очевидцы, возгорание случилось в подвале третьего подъезда. Электричество отключилось во всех квартирах 3, 4 и 5 подъездов.

«На улице толпа людей. Работают пожарные, полиция, в подвал провели спецтехнику для тушения. Сейчас жильцам разрешили зайти обратно», — рассказала очевидица.

Пострадавших нет.

Видео: читатель Первого областного информагентства