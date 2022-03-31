В Челябинске из‑за ДТП с грузовиком остановилось движение трамваев

Обошлось без пострадавших

Сегодня днем, 31 марта, на улице Труда, 157 в Челябинске столкнулись КамАЗ и трамвай. Об эом Первому областному информагентству сообщили в УГИБДД по городу.

Авария случилась в 15:15.

«45-летний водитель трамвая двигался в прямом направлении. В этот момент направо поворачивал автомобиль КамАЗ с прицепом под управлением 48-летнего мужчины», — рассказали в Госавтоинспекции.

На место приехали инспекторы ГИБДД и составили административный протокол. Позже оба водителя явятся в Госавтоинспекцию для дальнейшего разбирательства, поскольку каждый отрицает свою вину в ДТП.

Из-за аварии стоит движение трамваев в сторону Медгородка.