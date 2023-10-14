В Челябинске из-за драки двух первоклассников вызвали полицию

В результате у одного из школьников синяк под глазом и ссадины на лице

В Челябинске в Образовательном центре № 5 на улице Скульптора Головницкого подрались два первоклассника. В результате одного из школьников доставили в травмпункт, а второго отвели в кабинет к директору. На место выезжали сотрудники полиции, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе городской полиции.

Инцидент произошел накануне, 13 октября. Родителям пострадавшего школьника позвонила классный руководитель и рассказала о драке между детьми. Приехав, родители обнаружили у ребенка разбитое лицо и большой синяк под глазом. Несмотря на то, что ребенка осмотрел школьный медик, родители решили отвезли его в травмпункт. Кроме того, они вызвали полицию.

«Заявление зарегистрировано в отделе полиции „Курчатовский“. По факту произошедшего проводится проверка»,— сообщили в ведомстве.

Семье мальчика выдали направление на судмедэкспертизу, чтобы зафиксировать травмы и установить степень причиненного вреда.