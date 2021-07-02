В Челябинске из окна шестого этажа выпала девушка

По данным очевидцев, до этого погибшая поссорилась с парнем

Из окна дома по улице Академика Макеева, 7 в Челябинске выпала девушка. На место происшествия выезжала скорая помощь, но челябинку не удалось спасти. Об этом Первому областному информагентству сегодня, 2 июля, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. Девушка выпала из окна шестого этажа накануне, 1 июля. По сведениям соседей, до этого они слышали ссору погибшей и ее молодого человека.

Причины трагедии установят следственные органы.

Как ранее сообщал наш сайт, 24 июня в Челябинске из окна девятого этажа выпала девушка. Она получила многочисленные травмы и была госпитализирована.