В Челябинске из окна многоквартирного дома выпал молодой мужчина

От полученных травм он скончался

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В Челябинске из окна многоквартирного дома по улице Лобырина, 9 в Челябинске выпал молодой мужчина. Медики пытались спасти пострадавшего, однако он скончался. Сообщение об этом ИА «Первое областное» сегодня, 19 июля, подтвердили в пресс-службе регионального Минздрав.

Трагедия случилась накануне, 18 июля. По сведениям очевидцев, перед ЧП молодой человек с кем-то поругался. На место выехала скорая помощь, однако челябинца спасти не удалось. В следственном комитете информацию о гибели прокомментируют позднее.

1 июля из окна дома по улице Академика Макеева, 7 в Челябинске выпала девушка. Она скончалась на месте.

24 июня в Челябинске из окна девятого этажа выпала девушка. Она получила многочисленные травмы и была госпитализирована.