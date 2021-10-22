В Челябинске из окна многоэтажки выпала 2‑летняя девочка

Ребенок скончался

Из окна на десятом этаже дома по улице Хариса Юсупова из окна выпала двухлетняя девочка и разбилась насмерть. Информацию об этом Первому областному информагентству сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

О том, что ребенок выпал из окна, в социальных сетях сообщили очевидцы.

Трагедия случилась накануне вечером, 21 октября. По предварительным данным, малышка сама открыла окно, не удержалась и сорвалась вниз.

«По факту смерти ребенка проводится доследственная проверка», — сообщили в региональном СУ СКР.

Как ранее сообщал наш сайт, 10 мая в Ленинском районе Челябинска из окна седьмого этажа выпал восьмилетний мальчик. Он был доставлен в Челябинскую областную детскую клиническую больницу.



14 июня из окна многоквартирного дома на проспекте Пушкина в Магнитогорске выпал четырехлетний мальчик. Ребенок умер в больнице от полученных травм.